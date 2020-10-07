Недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу: председатель Совета НБУ объяснил, за что их объявили
Недавно Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговоры членам правления регулятора, заместителям его головы Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин прокомментировал ситуацию и дал оценку действиям Рожковой и Сологуба.
Недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу: заявление Данилишина
Председатель Совета НБУ отметил, что работники регулятора являются служащими и непосредственно участвуют в выполнении его фукций. Соответствующий комментарий Данилишина опубликовала пресс-служба Нацбанка.
Комментарий члена Совета Горбаля и реакция Рожковой Почему Рожковой и Сологубу НБУ объявил недоверие и выговор
По его словам, члены Правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно:
- придерживаться Кодекса этики работника НБУ,
- избегать любых ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов.
В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции. Также они нарушают нормативно-правовые акты, которые сами в свое время принимали,
– отметил Данилишин.
Председатель Совета НБУ добавляет, что Рожкова и Сологуб нарушили:
- приказ "О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации",
- Кодекс этики работника НБУ.
А в соответствии с ними, нарушение трудовой дисциплины, в частности ненадлежащее исполнение обязанностей, и нарушение правил могут повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.
"Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельзя. Поэтому Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая интервью в средствах массовой информации (издание Kyiv Post) первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой и заместителя председателя Дмитрия Сологуба", - отметил Данилишин.
В конце концов, продолжает он, учтя мнения членов Совета и письмо главы НБУ Кирилла Шевченко, Совет Национального банка Украины решил:
- выразить недоверие Рожковой и Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка, Кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка, требований Кодекса законов о труде;
- применить к вышеуказанным лицам дисциплинарное взыскание в виде выговора, согласно Кодексу законов о труде.
Не вижу здесь никаких нарушений действующего законодательства. Каждый должен отвечать за себя, за свои действия и поступки. Хочу подчеркнуть, что НБУ – это не чья-то отдельная вотчина. Это центральный орган государственного управления и целостная государственная организация. Не может быть независимого Правления или независимой Рады. Есть независимый Нацбанк,
– подытожил Богдан Данилишин.
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Основное о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу
- Соответствующее решение Совет регулятора приняла накануне.
- В НБУ, со своей стороны, утверждают, что все члены правления продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, по их словам, такое решение не означает увольнения с должностей Рожковой и Сологуба.
- По данным СМИ, глава НБУ Кирилл Шевченко голосовал за вынесение выговора и объявление недоверия своим заместителям.
- К слову, 24 сентября агентство Интерфакс-Украина опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда снова кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" . Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.