Недавно Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговоры членам правления регулятора, заместителям его головы Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин прокомментировал ситуацию и дал оценку действиям Рожковой и Сологуба.

Недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу: заявление Данилишина

Председатель Совета НБУ отметил, что работники регулятора являются служащими и непосредственно участвуют в выполнении его фукций. Соответствующий комментарий Данилишина опубликовала пресс-служба Нацбанка.

Комментарий члена Совета Горбаля и реакция Рожковой Почему Рожковой и Сологубу НБУ объявил недоверие и выговор

По его словам, члены Правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно:

придерживаться Кодекса этики работника НБУ,

избегать любых ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов.

В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции. Также они нарушают нормативно-правовые акты, которые сами в свое время принимали,

– отметил Данилишин.

Председатель Совета НБУ добавляет, что Рожкова и Сологуб нарушили:

приказ "О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации",

Кодекс этики работника НБУ.

А в соответствии с ними, нарушение трудовой дисциплины, в частности ненадлежащее исполнение обязанностей, и нарушение правил могут повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

"Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельзя. Поэтому Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая интервью в средствах массовой информации (издание Kyiv Post) первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой и заместителя председателя Дмитрия Сологуба", - отметил Данилишин.

Рожкова утверждает, что в комментарии Kyiv Post они ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии", не озвучивали. Зато говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности, что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться и тому подобное.

В конце концов, продолжает он, учтя мнения членов Совета и письмо главы НБУ Кирилла Шевченко, Совет Национального банка Украины решил:

выразить недоверие Рожковой и Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка, Кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка, требований Кодекса законов о труде;

применить к вышеуказанным лицам дисциплинарное взыскание в виде выговора, согласно Кодексу законов о труде.

Не вижу здесь никаких нарушений действующего законодательства. Каждый должен отвечать за себя, за свои действия и поступки. Хочу подчеркнуть, что НБУ – это не чья-то отдельная вотчина. Это центральный орган государственного управления и целостная государственная организация. Не может быть независимого Правления или независимой Рады. Есть независимый Нацбанк,

– подытожил Богдан Данилишин.

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