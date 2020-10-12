В СМИ появилась информация о том, что СБУ собрала достаточно доказательств для объявления подозрения бывшему главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Что об этом говорит сам Нефьодов – читайте далее.

Что об этом говорит Максим Нефьодов

Экс-глава Государственной таможенной службы в эксклюзивном комментарии 24 канала назвал это "черным пиаром накануне выборов".

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Ведь именно он возглавил список "Голоса" на местных выборах в Киеве. По словам Максима Нефьодова, история с объявлением подозрения тянется уже три года.

Эту историю периодически, как новость, поднимают. Хотя ей уже три года и ничего не происходит, допросов не проводят, она (дело – 24 канал) умерла, потому что перестала быть интересной,

– заявил Максим Нефьодов.

Детали скандала

По информации СМИ, Нефьодов вместе с Айварасом Абромавичюсом и еще рядом лиц якобы разработали и реализовали схему вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний. Об этом говорится в проекте подозрения, который оказался в распоряжении "Украинских новостей".

Как известно, в 2014 – 2016 годах ряд украинских предприятий, которые имеют связь с Россией, должны были получить индивидуальные лицензии на внешнеэкономические операции.

Специальные санкции в виде получения индивидуальных лицензий вводит Минэкономразвития по представлению правоохранительных органов. И критерии четко определены законом. Но в министерстве под руководством Абромавичюса решили выработать собственные критерии, которые бы дали возможность отменить приказы о применении санкций.

Министр Абромавичюс подписал соответствующее поручение. И впоследствии были подготовлены приказы о снятии санкций, которые подписывал лично Нефьодов, занимавший на тот момент должность заместителя министра,

– пишет издание.

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Сколько потеряло государство

По предварительной информации, такие действия нанесли государству ущерб на сумму почти 10,5 миллиона гривен в виде неуплаты лицензионных сборов, которые составляют 0,2% от официального оборота операций этих компаний.

Однако, по утверждению журналистов, важным были не деньги, а снятие санкций. Это позволяло министерству контролировать каждую внешнеэкономическую сделку.



Проект подозрения Максиму Нефедову / Фото "Украинских новостей"



В чем обвиняют Нефьодова / Фото "Украинских новостей"