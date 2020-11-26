В ближайшее время государство должно сократить свои расходы. Еще в апреле 2020 года правительству приходилось делать пересмотр бюджета и уменьшать его. Сейчас на ноябрь-декабрь не хватает более 170 миллиардов гривен.

Деньги же от МВФ, которые могли бы помочь, стоит ждать только в следующем году, уверяют специалисты. Где государству взять деньги на запланированные расходы – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Сейчас зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии и социальные выплаты начисляют без изменений. Но, например, украинские суды уже заявили, что у них не хватает денег на рассылку писем.

"Деньги могут зайти позже. Нам нужна договоренность, на все это нужно время. Бюрократия, если в хорошем смысле, гарантирует стабильность. Но она замедляет международный фонд в принятии решений", – рассказал советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов.

Экономист: стоит заморозить "Большую стройку"

Экономист Алексей Геращенко утверждает, что деньги от Международного валютного фонда – это некий мультипликатор. Ведь если МВФ даст согласие на финансовую поддержку Украины, можно ожидать помощи и от других структур – Всемирного банка и международных кредиторов. Кроме того, это даст надежду, что печатный станок, если и будут включать, то ненадолго и без серьезных последствий.

Надо занимать, но МВФ не даст до конца года, а на внутреннем рынке столько взять нельзя. Или же резко сокращать какие-то расходы. Например, заморозить на полгода "Большую стройку" и пока не финансировать другие расходы,

– считает экономист.

Когда мы получим деньги

Экономистка Дарья Марчак более оптимистично смотрит на помощь из-за рубежа. И говорит, что определенные средства можно получить еще до конца 2020 года. Однако стоит помнить, что каждый кредитор имеет свои требования. Например, у Всемирного банка одно из условий получения денег Украиной – это голосование нескольких законопроектов в земельной отрасли.

Доверие МВФ

В целом, по словам экономистов, сейчас все действия правительства направлены не на развитие экономики. Это выработка краткосрочной стратегии, чтобы пережить текущий и следующий год. При этом не надо забывать, что Украина все еще должна восстановить доверие МВФ. А для этого мы должны решить конституционный кризис и обеспечить независимость антикоррупционных органов.

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Эксперты говорят, что сейчас на международном рынке большое предложение денег. Это вызвала новая коронавирусная реальность. Государства выделяют на борьбу с пандемией много денег. Однако через несколько лет эти вливания могут привести к еще одному экономическому кризису.