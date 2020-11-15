Ранее активиста Романа Бондаренко жестоко избили неизвестные на площади перемен. Это известие всколыхнуло белорусское общество, люди в знак траура обустроили на площади его памятный мемориал. Однако уже 15 ноября мемориал начали разбирать.

Очевидцы сняли, как неизвестные мужчины в форме коммунальщиков начали разбирать памятный мемориал на площади перемен. Об этом сообщает "МБХ медиа".

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На обнародованном видео видно, как коммунальщики снимают бело-красно-белые и черные ленты, а также убирают цветы. Все это происходит вечером 15 ноября. Участие в действе принимают примерно 10 человек.

Заметим, что мемориал установили неравнодушные белорусы. Зато самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что из погибшего хотят сделать сакральную жертву. Более того, Лукашенко заявил, что Бондаренко якобы был пьян.

Коммунальщики взялись разбирать памятный мемориал Бондаренко в Минске: смотрите видео

Что известно об убийстве Бондаренко

11 ноября между Романом Бондаренко и силовиками вспыхнул конфликт​ из-за бело-красно-белых лент . Дело в том, что неизвестные во дворе Минска срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Бондаренко наблюдал за этим, а потом сделал мужчинам замечание.

. Дело в том, что неизвестные во дворе Минска срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Бондаренко наблюдал за этим, а потом сделал мужчинам замечание. Неизвестные набросились на мужчину и начали его избивать . Впоследствии пострадавшего затолкали в микроавтобус и куда-то повезли.

. Впоследствии пострадавшего затолкали в микроавтобус и куда-то повезли. После жестокого избиения активист впал в кому . Врачи диагностировали у него отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы и синяки.

. Врачи диагностировали у него отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы и синяки. К сожалению, активист скончался после операции , врачам не удалось спасти его жизнь.

, врачам не удалось спасти его жизнь. В белорусском МВД заявили, что пострадавшего избили якобы не силовики , а "неравнодушные граждане". Люди вроде бы против символики протестов, которой украшают дворы.

, а "неравнодушные граждане". Люди вроде бы против символики протестов, которой украшают дворы. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родным погибшего. Белорусы вышли на акции протеста после гибели активиста.

Мемориал погибшему активисту Бондаренко / Фото Белстат