Неизвестные атаковали мечеть во Франции: ворота протаранили на авто
Во французском городе Бретеньи-сюр-Орж в департаменте Эсон (это пригород Парижа) неизвестные въехали в мечеть на автомобиле. В частности, повредили ворота и входные двери. А после злоумышленники ворвались внутрь религиозного сооружения и осквернили там молитвенную комнату.
Детали нападения на мечеть во Франции
Об инциденте говорится на странице Бретеньи в Facebook. Произошли эти события примерно в 6 утра 2 декабря.
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По словам мэра города, злоумышленники внутри мечети применили огнетушитель. Следов кражи нет. Позже в соседнем городе обнаружили их машину. Правда, она была сожженна.
Злоумышленники осквернили, в частности, молитвенную комнату в мечети / Фото France Bleu
France Bleu со ссылкой на представителя ассоциации мусульман города сообщает, что подозреваемых в вандализме было один или два.
Заметим, что в результате нападения никто не пострадал. В это время мечеть была закрыта из-за эпидемии коронавируса.
Перед тем, как ворваться внутрь, нападавшие протаранили машиной ворота мечети / Фото France Bleu
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Что этому предшествовало
- 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец жестоко убил учителя истории. Парня возмутило то, что педагог, объясняя материал, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после преступления полиция застрелила нападавшего. Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них – ближайшее окружение чеченца. Президент Франции Эммануэль Макрона назвал произошедшее "исламским терактом".
- 29 октября в помещении церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом атаковал людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги, в частности "Аллах акбар". Полиция злоумышленника задержала. Жертвами нападения стали три человека, также есть много раненых.
- Позже в другом французском городе – Авиньон – мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он также выкрикивал "Аллах акбар!" и угрожал сотрудникам полиции. Правоохранители нападавшего ликвидировали.
- Еще одно нападение в тот же день произошло в Саудовской Аравии и был направлено на консульство Франции. Также нападение совершил вооруженный ножом мужчина. В результате пострадал только охранник дипучреждения. А нападавшего задержала местная полиция.
- Вечером 2 ноября в столице Астрии Вене неизвестные устроили стрельбу возле синагоги, а также в других частях города. Сообщают о 6 локаций теракта. Стреляли нападавшие как в прохожих, так и в людей, сидевших в кафе. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".
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