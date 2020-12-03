Во французском городе Бретеньи-сюр-Орж в департаменте Эсон (это пригород Парижа) неизвестные въехали в мечеть на автомобиле. В частности, повредили ворота и входные двери. А после злоумышленники ворвались внутрь религиозного сооружения и осквернили там молитвенную комнату.

Детали нападения на мечеть во Франции

Об инциденте говорится на странице Бретеньи в Facebook. Произошли эти события примерно в 6 утра 2 декабря.

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По словам мэра города, злоумышленники внутри мечети применили огнетушитель. Следов кражи нет. Позже в соседнем городе обнаружили их машину. Правда, она была сожженна.



Злоумышленники осквернили, в частности, молитвенную комнату в мечети / Фото France Bleu

France Bleu со ссылкой на представителя ассоциации мусульман города сообщает, что подозреваемых в вандализме было один или два.

Заметим, что в результате нападения никто не пострадал. В это время мечеть была закрыта из-за эпидемии коронавируса.



Перед тем, как ворваться внутрь, нападавшие протаранили машиной ворота мечети / Фото France Bleu

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Что этому предшествовало

16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец жестоко убил учителя истории. Парня возмутило то, что педагог, объясняя материал, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после преступления полиция застрелила нападавшего . Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них – ближайшее окружение чеченца. Президент Франции Эммануэль Макрона назвал произошедшее "исламским терактом".

29 октября в помещении церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом атаковал людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги, в частности "Аллах акбар" . Полиция злоумышленника задержала. Жертвами нападения стали три человека, также есть много раненых.

Позже в другом французском городе – Авиньон – мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он также выкрикивал "Аллах акбар!" и угрожал сотрудникам полиции. Правоохранители нападавшего ликвидировали.

Еще одно нападение в тот же день произошло в Саудовской Аравии и был направлено на консульство Франции. Также нападение совершил вооруженный ножом мужчина. В результате пострадал только охранник дипучреждения. А нападавшего задержала местная полиция.