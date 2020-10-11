Примерно 40 человек пытались прорваться в полицейский участок в пригороде Парижа. Они были вооружены металлическими прутьями.

Инцидент произошел вечером 10 октября, в 15 километрах от центра французской столицы – в городе Шампиньи-сюр-Марн, сообщает Le Parisien.

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Вооруженные нападавшие хотели попасть в здание полицейского участка, но им это не удалось. Зато они разбили окна в здании и повредили авто. Правоохранители не смогли никого задержать.

Attaque du commissariat de #Champigny. 40 individus attaquent le commissariat. Les nuiteux encore visés.

Véhicules de police dégradés et feux de poubelles. #ensauvagement.... jusqu'ici tout va bien. @GDarmanin @E_DupondM @PoliceNationale pic.twitter.com/3DHbZ0sQGy — OPTIONNUIT (@optionnuit) October 11, 2020

Это – уже третье нападение на тамошний участок за 2 года, его мотивы неизвестны. Однако стоит заметить, что участок расположен в районе, где процветает незаконный оборот наркотиков.

Нападение возле редакции Charlie Hebdo

Накануне произошло громкое нападение в Париже. Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих возле редакции журнала Charlie Hebdo. Два человека получили ранения.

Подозреваемого задержали, им оказался молодой пакистанец. Подробнее об этом – читайте по ссылке.