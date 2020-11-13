Неизвестные 13 ноября в Монреале захватили офис компании Ubisoft. По предварительной информации, заложниками стали по меньшей мере 10 человек.

На место происшествия уже прибыла полиция. Об этом сообщает The Postmillennial.

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Людей вывели на крышу здания. Информации о пострадавших, к счастью, нет.

Обратите внимание! Ubisoft – французская компания, которая разрабатывает игры. В частности, легендарную серию "Assassin's Creed".

Сейчас правоохранители проводят спецоперацию. Жителей Монреаля просят обходить улицы вблизи Ubisoft. Некоторые СМИ сообщают, что полицейские прибыли в здание, расположенное по соседству с офисом Ubisoft.

Работников компании полицейские якобы сначала вывели на крышу, а потом велели им ехать домой. Очевидцы в сети рассказывают, что видели, как из здания выходили люди с поднятыми руками.

Один из руководителей Ubisoft написал в твиттере, что с его командой все в порядке. Спецоперацию проводят в соседнем здании.

Ok here. In another building altogether. Stay safe everyone. https://t.co/IOiEP2iA8b — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) November 13, 2020

В то же время местные СМИ сообщают: неизвестные, которые захватили офис, требуют выкуп.

Полиция подтвердила спецоперацию в районе, однако никаких деталей силовики пока не раскрыли.

Неизвестные захватили офис Ubisoft: смотрите видео

Люди выходят из офиса Ubisoft: смотрите видео