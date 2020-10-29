Неизвестный с ножом напал на консульство Франции в Саудовской Аравии: есть раненый
В городе Джидда в Саудовской Аравии 29 октября неизвестный мужчина с ножом напал на консульство Франции. Известно об одном раненом охраннике.
Нападавшего уже задержала местная полиция. Об этом сообщают местные телеканалы Sky News Arabia и Al Madina в Твиттере.
Ранее Мужчина с ножом напал на людей в церкви в Ницце: обезглавил мужчину и женщину, много раненых
По данным местных журналистов, охранника госпитализировали. Он отделался легкими ранениями и его жизни ничто не угрожает.
Что известно о ряде террористических атак во Франции
Кровавая резня в Ницце
Все началось с того, что 29 октября во французской Ницце неизвестный мужчина с ножом напал на людей в церкви. Он убил трех прихожан, одному из которых отрезал голову. После нападения полиция ранила мужчину, а впоследствии и задержала его.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что это нападение – это террористический акт и назвал его "исламским фашизмом".
Смотрите видео с места нападения на людей в Ницце
Инцидент в Авиньоне
Впоследствии в Авиньоне, что на юго-востоке Франции, мужчина с ножом пытался атаковать полицейских. Нападавший угрожал прохожим и выкрикивал "Аллах Акбар" . Правоохранители открыли огонь, от полученных ранений он скончался.