В городе Джидда в Саудовской Аравии 29 октября неизвестный мужчина с ножом напал на консульство Франции. Известно об одном раненом охраннике.

Нападавшего уже задержала местная полиция. Об этом сообщают местные телеканалы Sky News Arabia и Al Madina в Твиттере.

Ранее Мужчина с ножом напал на людей в церкви в Ницце: обезглавил мужчину и женщину, много раненых

По данным местных журналистов, охранника госпитализировали. Он отделался легкими ранениями и его жизни ничто не угрожает.

Что известно о ряде террористических атак во Франции

Кровавая резня в Ницце

Все началось с того, что 29 октября во французской Ницце неизвестный мужчина с ножом напал на людей в церкви. Он убил трех прихожан, одному из которых отрезал голову. После нападения полиция ранила мужчину, а впоследствии и задержала его.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что это нападение – это террористический акт и назвал его "исламским фашизмом".

Смотрите видео с места нападения на людей в Ницце

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Инцидент в Авиньоне

Впоследствии в Авиньоне, что на юго-востоке Франции, мужчина с ножом пытался атаковать полицейских. Нападавший угрожал прохожим и выкрикивал "Аллах Акбар" . Правоохранители открыли огонь, от полученных ранений он скончался.