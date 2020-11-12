Неизвестный открыл стрельбу в швейцарском городе Биль: есть раненые – видео
В швейцарском городе Биль 12 ноября неизвестный открыл стрельбу. По данным местных СМИ, ранения получили 2 человека.
Детали инцидента
На месте происшествия прибыли правоохранители. Улицу Ваффенгассе закрыли для прохожих. Об этом сообщает Blick.
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Инцидент произошел около 18:00 в четверг (12 ноября – 24 канал). По свидетельствам очевидцев, два человека получили ранения и лежат на земле,
– говорится в сообщении.
Люди рассказывают, что слышали не менее 5 выстрелов. Сейчас полиция проводит спецоперацию, однако деталей о ней не раскрывают.
В городе Биль неизвестный открыл огонь: смотрите видео
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