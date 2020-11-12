В швейцарском городе Биль 12 ноября неизвестный открыл стрельбу. По данным местных СМИ, ранения получили 2 человека.

Детали инцидента

На месте происшествия прибыли правоохранители. Улицу Ваффенгассе закрыли для прохожих. Об этом сообщает Blick.

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Инцидент произошел около 18:00 в четверг (12 ноября – 24 канал). По свидетельствам очевидцев, два человека получили ранения и лежат на земле,

– говорится в сообщении.

Люди рассказывают, что слышали не менее 5 выстрелов. Сейчас полиция проводит спецоперацию, однако деталей о ней не раскрывают.

Обратите внимание! За прошедшие дни в Биле произошел ряд преступлений. В частности, в полиции подтвердили убийство 3 человек.

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