Госбюро расследований завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов для армии. Сумма убытков для госбюджета Украины составила почти 42 миллиона гривен.

Следователи территориального управления Бюро в Киеве сообщили о завершении досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Рекомендуем ознакомиться Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно Результаты расследования Следствие установило, что должностные лица Министерства обороны Украины закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МИД-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и фактически простреливаются.

При этом чиновники и представители компании поставщика знали, что при намокании во время дождя в бронежилетах меняется молекулярная структура и они теряют свое пуленепробиваемое свойство.

Установленная сумма убытков госбюджета Украины в результате закупки некачественных бронежилетов составила более 40 миллионов гривен. Дело некачественных бронежилетов для ВСУ: главное Летом прошлого года ГБР разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для армии. Это произошло под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко.

Сейчас восьми лицам сообщено о подозрении в этом деле. Шестеро из них находились на руководящих должностях в Минобороны во время совершения преступления.

Также подозрение получил владелец компании "Темп-3000" Юрий Евтушенко. Именно его фирма производила бронежилеты "Корсар", некачественную партию которых закупило Министерство обороны. Обратите внимание! Ранее ветераны и волонтеры убеждали, что "дело Марченко" – чисто политическое и направлено ​​на то, чтобы убрать с Минобороны офицеров, которые пытаются улучшить армию.



Критики существующей армейской структуры считают, что Марченко и его подчиненные действительно отвечали за контроль качества бронежилетов, но следствие поверхностно отнеслось к тому, чтобы разобраться в сути дела.