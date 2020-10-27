Некачественные бронежилеты для армии: ГБР завершило расследование и назвало сумму убытков
Госбюро расследований завершило досудебное расследование по делу о закупке Минобороны Украины некачественных бронежилетов для армии. Сумма убытков для госбюджета Украины составила почти 42 миллиона гривен.
Следователи территориального управления Бюро в Киеве сообщили о завершении досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Результаты расследования
- Следствие установило, что должностные лица Министерства обороны Украины закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МИД-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и фактически простреливаются.
- При этом чиновники и представители компании поставщика знали, что при намокании во время дождя в бронежилетах меняется молекулярная структура и они теряют свое пуленепробиваемое свойство.
- Установленная сумма убытков госбюджета Украины в результате закупки некачественных бронежилетов составила более 40 миллионов гривен.
Дело некачественных бронежилетов для ВСУ: главное
- Летом прошлого года ГБР разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для армии. Это произошло под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко.
- Сейчас восьми лицам сообщено о подозрении в этом деле. Шестеро из них находились на руководящих должностях в Минобороны во время совершения преступления.
- Также подозрение получил владелец компании "Темп-3000" Юрий Евтушенко. Именно его фирма производила бронежилеты "Корсар", некачественную партию которых закупило Министерство обороны.