Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинские СМИ не придерживаются журналистских стандартов. Президент сравнил их с "женщинами на лавочке под подъездом". К кому именно есть замечания, глава государства не уточнил.

Заявление относительно СМИ Владимир Зеленский сделал в своем видеоблоге, который опубликовали в фейсбуке Офиса Президента.

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Президент рассказал, что 4 ноября "сделал большую глупость" и решил почитать новости в интернете, хотя "прекрасно знает, что происходит".

Я хотел посмотреть, как именно пишут некоторые сайты. И они мне напомнили двор, где я вырос, и лавочку у моего подъезда. Ну такую, типичную, в каждом дворе Украины такая есть. Там круглосуточно сидят женщины. И они являются носителями эксклюзивных, сенсационных новостей,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что никого не хочет обидеть. Однако ему порой кажется, что "некоторые СМИ взяли этих женщин на работу на руководящие должности".

"Громкие заголовки, сенсации, скандалы. Факты, доказательства? Нет. Лишь одно: "Так сообщает наш надежный источник". И знаете, это очень удобно, всегда можно сказать, что мы не виноваты", – подытожил глава государства.

И добавил, что СМИ в таком случае заявляют, что их "надежный источник оказался не таким надежным".

К слову, какие именно медиа президент имел в виду, он не уточнил.

О чем еще Зеленский говорил в своем видеообращении

Наибольшее внимание уделил эпидемиологической ситуации в стране и вопросу ведения локдауна.

Он отметил, что в декабре 2020 года жесткий карантин в Украине вводить не будут. Однако уже в январе 2021 года избежать его, вероятно, не удастся.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео