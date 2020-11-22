Одиозную Нелю Штепу исключили из партии и лишат мандата: причина
Экс-главу Славянска Нелю Штепу, которая радовалась пророссийским боевикам, исключили из "Партия развития и мира". Также ее лишат мандата депутата Славянского городского совета.
Причиной стало то, что Неля Штепа неожиданно поддержала во втором туре выборов мэра кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова. Об этом говорится в заявлении "Партии развития и мира".
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Такие действия "Партия развития и мира" оценили как предательские, поэтому исключили ее из рядов политсилы.
"Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Нелю Штепу, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей", – говорится в заявлении.
Также в заявлении вспомнили, как меньше чем месяц назад именно штаб ОПЗЖ и Павел Придворный "выливали на Штепу реки черного пиара и компромата".
"Она не хочет вспоминать, как народные депутаты от ОПЗЖ делали все возможное, чтобы она и дальше оставалась за решеткой по обвинению в сепаратизме", – отметили в партии.
Заявление об исключении Нели Штепы / Фото " Партии развития и мира"
Что известно о Нелю Штепу
- Во времена Виктора Януковича Неля Штепа занимала должность мэра Славянска. Также она была членом "Партии регионов".
- Во время Революции Достоинства одиозная депутат поддерживала и агитировала за антимайдановцев и радовалась приходу боевиков и российских военных в город.
- 11 июля 2014 года ее задержали по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков.
- Позже Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы и обязал выплатить женщине 3600 евро.
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