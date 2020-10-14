Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что международное сообщество должно требовать от России оставить оккупированные территории на востоке Украины. По его словам, нельзя допустить, чтобы на Донбассе возник замороженный конфликт, как в Нагорном Карабахе.

Ведь такие ситуации могут тянуться годами и быть очагом войны. Об этом Анджей Дуда рассказал во время совместного с президентом Украины интервью на одном из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Посмотрите на Нагорный Карабах – это пример замороженного конфликта, который длится десятилетиями. Мы не можем допустить, чтобы такая ситуация произошла в Украине", – подчеркнул он.

Президент Польши отметил, что война на Донбассе закончится, когда Украина получит полный контроль над своими законными границами, получит полностью Крым и контроль над Донецкой и Луганской областми. Поэтому именно это должно твердо требовать международное сообщество.

Он подчеркнул, что постоянно подчеркивает на каждом форуме о нарушении международного права.

В 2014 году, когда Россия напала на Украину, когда произошла оккупация Крыма, когда началась де-факто оккупация Донецкой и Луганской областей. Произошло нарушение международного законодательства. И это продолжается,

– прокомментировал Анджей Дуда.

Кроме этого, по его словам, международное сообщество не должно отступать от санкций, введенных против России.

Украина вводит "Крымскую платформу" для ускорения деоккупации

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за поддержку. И подчеркнул, что введенная мощная санкционная политика от США, стран ЕС, в частности, от Польши, – это важное давление на Российскую Федерацию.

Известно, что 13 октября президенты Польши и Украины обсудили введение "Крымской платформы", чтобы ускорить деоккупацию полуострова.

"К ней мы привлекаем все те страны, которые желают деоккупации Крыма и возвращения всех прав к нашим украинцам", – рассказал Владимир Зеленский.