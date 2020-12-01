В нем не осталось человека, – Кравчук о Лукашенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал действия Александра Лукашенко. В частности, он заявил, что не ожидал от самопровозглашенного главы Беларуси настолько нечеловеческого отношения к своему народу.
Лукашенко стал «властью» за 26 лет пребывания на посту главы Беларуси. Об этом Леонид Кравчук сообщил в интервью "Радио Свобода".
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По его словам, стиль работы Лукашенко является "диктаторско-административным". В то же время его воспитание основывается на принципах тоталитаризма, а не демократии и свободы.
В нем не осталось человека. Он весь соткан из власти, поэтому не может осмыслить свою жизнь без нее,
– заявил Кравчук.
Первый президент отметил, что жажда власти приводит к тому, что Лукашенко теряет в себе человека.
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Кравчук также добавил, что Лукашенко не считает белорусов гражданами, которые заслуживают уважения. Для него они являются лишь "материалом для управления".
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