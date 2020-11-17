Если не будет карантина, система здравоохранения зимой ляжет, – Немчинов
Цель карантина, который сейчас действует в Украине, – разорвать цепочку инфицирования COVID-19. Кроме того, ограничения должны уменьшить хотя бы наполовину суточный прирост больных.
Первоочередная цель карантина – предотвратить для начала "полный локдаун" медицинской системы, когда мест в больницах может не остаться. Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина".
Ранее Рада хочет отменить карантин выходного дня: как на это реагируют в Кабмине
СНБО озвучил, что если мы не осуществим эти меры, мы выйдем на декабрь на 20 – 25 тысяч случаев (инфицирования – 24 канал) в день. Цель – разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас,
– подчеркнул чиновник.
В то же время он добавил, что без карантина система здравоохранения может потерпеть крах.
"Если мы этого делать не будем (жить в условиях карантина – 24 канал), у нас система здравоохранения просто ляжет зимой, как мы видели в отдельных европейских странах весной", – подытожил Немчинов.
Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / Инфографика 24 канала
Что еще надо знать о карантине выходного дня
- За первые дни карантина выходного дня мобильность населения уменьшилась на 18 – 27%. Впрочем, украинские заведения общественного питания жалуются на убытки – речь идет о 27% от их оборота.
- Предприниматели и работники сферы общественного питания продолжают выступать против карантина выходного дня.
- В Раде 17 ноября будут рассматривать постановление о его отмене.
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