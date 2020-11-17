Цель карантина, который сейчас действует в Украине, – разорвать цепочку инфицирования COVID-19. Кроме того, ограничения должны уменьшить хотя бы наполовину суточный прирост больных.

Первоочередная цель карантина – предотвратить для начала "полный локдаун" медицинской системы, когда мест в больницах может не остаться. Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина".

Ранее Рада хочет отменить карантин выходного дня: как на это реагируют в Кабмине

СНБО озвучил, что если мы не осуществим эти меры, мы выйдем на декабрь на 20 – 25 тысяч случаев (инфицирования – 24 канал) в день. Цель – разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас,

– подчеркнул чиновник.

В то же время он добавил, что без карантина система здравоохранения может потерпеть крах.

"Если мы этого делать не будем (жить в условиях карантина – 24 канал), у нас система здравоохранения просто ляжет зимой, как мы видели в отдельных европейских странах весной", – подытожил Немчинов.

Обратите внимание! Правительство ввело карантин выходного дня с 14 ноября. Он должен действовать в течение 3 недель. Таким образом в субботу и воскресенье должны работать только продуктовые, аптеки, АЗС, почта и заведения, готовящие еду на вынос.



Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / Инфографика 24 канала

Что еще надо знать о карантине выходного дня