COVID-фонд предназначен для преодоления последствий пандемии коронавируса, в частности, экономических. К тому же сначала фонд должен был вообще по другому называться.

Ранее фонд хотели назвать "резервным". Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина". Однако такое название не подходит, так как в законодательстве есть четкое определение, что такое резервный фонд.

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Проблема в коммуникации ... На самом деле там (в COVID-фонде – 24 канал) прописано четко, что он предназначен для преодоления последствий пандемии,

– утверждает Немчинов.

По словам политика, власть понимала, что из-за локдауна будет безработица. Поэтому фактором, который может запустить экономику, определили строительство дорог. К тому же деньги снимали с министерств, а не с медицины. Министр добавил, что сейчас проводят полный аудит COVID-фонда.

Есть ли проблемы с закупкой ИВЛ

Касательно закупки ИВЛ за деньги из фонда, Немчинов добавил, что в Украине нет проблем с аппаратами искусственной вентиляции легких. Их производят и закупают.

Однако проблемы есть с кислородом, в частности, с его транспортировкой. Кислород производят, но есть ограниченное количество баллонов, которые надо производить с особыми мерами безопасности.

Почему возникли слухи о растрате денег из COVID-фонда

Фонд создали в апреле по инициативе президента Владимира Зеленского.

Объем фонда составил 66 миллиардов гривен. Деньги распределили по разным направлениям.

В частности, выплаты направили на доплаты медикам, ремонты дорог, закупку оборудования для больниц и тому подобное.

Именно за то, что часть денег из фонда пошла на дороги, президента и его команду неоднократно критиковали политические оппоненты.

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