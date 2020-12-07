В четырех городах Германии 5 – 6 декабря прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений. В частности, жители Дюссельдорфа, Бремена, Мангейма и Шверина раскритиковали правительство и их методы борьбы с пандемией. В то же время произошли и демонстрации сторонников карантина.

В поддержку правительства выступили представители церквей и профсоюзов, а также сотрудники больниц и персонал по уходу за пожилыми и немощными людьми. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

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Как проходили протесты

В субботу, 5 декабря, акции протеста прокатились сразу в трех городах: Шверин, Бремен и Мангейм. Если в Шверине, по данным полиции, демонстрации прошли без серьезных правонарушений, то в Бремене и Мангейме фиксировали многочисленные нарушения.

В частности, в Бремене организаторам демонстрации против карантинных ограничений не удалось согласовать ее проведение с городскими властями. Несмотря на это, во многих районах города коронаскептики все же вышли на улицы.

В результате полиция зафиксировала 700 случаев административных правонарушений и 70 случаев нарушения общественного порядка, а также вынесла более 900 предупреждений о запрете пребывания на определенной территории.

В то же время в Бремене в тот же день состоялись 8 разрешенных демонстраций в поддержку мер правительства.



Немцы протестуют против действий правительства в отношении пандемии коронавируса / Фото DW

В Мангейме городские власти также запретили забастовку против карантина. Административный суд признал этот запрет правомерным, указав, что уже в призывах к демонстрациям критики карантинных мер дали понять, что не собираются соблюдать ограничения. Но люди таки вышли на улицы.

В воскресенье, 6 декабря демонстрации участников обоих лагерей прошли в Дюссельдорфе. В частности, участие в антикарантинных протестах приняли 800 немцев.



Немцы протестуют против действий правительства в отношении пандемии коронавируса / Фото DW

Немцы не впервые выступают против карантина

Акции коронаскептиков и контрдемонстрации прошли 22 ноября в Берлине, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и других городах. В полиции сообщали о задержании из-за столкновений протестующих.

Примите во внимание! Протесты против коронавирусных ограничений обычно организует движение Querdenken, которое выступает против карантинных ограничений. Из-за признаков радикализации отдельных участников этого движения некоторые политики Германии поставили вопрос о необходимости изучения его деятельности Федеральным ведомством по охране конституции.