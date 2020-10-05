С апреля по октябрь 2020 года жители Германии оплатили 3 миллиона евро "карантинных" штрафов. За нарушение противоэпидемических мер были открыты более 35 тысяч производств.

Газета Welt am Sonntag отслеживала ситуацию в 7 наиболее населенных немецких городах. Больше всего штрафов правоохранители взимали за нарушение масочного режима во время поездки в общественном транспорте, в закрытых помещениях и за несоблюдение социальной дистанции.

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Больше всего "отличился" Мюнхен. Там полицейские составили 9 тысяч протоколов и взыскали более миллиона евро штрафов.

Не менее нарушали противоэпидемические меры в Гамбурге – в городе составлены почти 11 тысяч производств и 998 тысяч евро штрафов.

Жители Франкфурта на Майне заплатили 275 тысяч евро, дюссельдорфцы – 112 тысяч. В Берлине нарушители заплатили в общей сложности 120 тысяч евро. Впрочем в газете добавили, что в некоторых регионах данные являются недоступными.

COVID-19 в Германии: что известно

Германия фиксирует постепенный рост новых случаев COVID-19. Канцлер Ангела Меркель призвала граждан не расслабляться и готовиться ко второй волне заболеваний.

По ее мнению, утратив бдительность Германия рискует погубить все достижения прошлых карантинных мер и нанести новый удар по экономике страны.

Всего с начала пандемии в Германии подтверждены почти 300 тысяч случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 9 тысяч инфицированных.