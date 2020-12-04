Пенсионерка оставила соседям в наследство более 6 миллионов евро: подробности
Жители общины в центральной Германии неожиданно унаследовали имущество и пакет акций на сумму 6,2 миллиона евро после смерти соседки.
Рената Ведель вместе со своим мужем Альфредом переехала в округ Вальдсолмс в немецком городе Гессене в 1975 году, сообщает CNN.
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Что известно о семье Ведель
Альфред, который был "успешным и активным" на фондовой бирже, умер в 2014 году. Рената с 2016 года находилась в доме престарелых во Франкфурте. Она умерла в декабре 2019 года в возрасте 81 года.
В апреле 2020 года жителям округа сообщили, что Рената завещала им все банковские счета, акции и драгоценности. Сестра Ренаты, которая была ее кровным наследником, на тот момент также уже умерла.
Рената Ведель с мужем Альфредом / Фото округа Вальдсолмс
Эта новость шокировала местные власти. "Сначала я думал, что это просто невозможно. Думал, возможно, запятую где-то пропустили. Возможно, что-то не так", – отметил городской голова Гессена.
Заметим, что муниципалитет также унаследовал дом женщины в Вайперфельдене, от которого другие наследники отказались из-за слишком больших расходов на его содержание.
Как отреагировали наследники
Община обязана использовать наследие "для объектов и инфраструктуры общины". Местные жители предлагают потратить деньги, в частности, на велосипедные дорожки, здания и детский сад, а также на открытый бассейн и общественный транспорт.
"Мы будем с этим вести себя очень ответственно, развивать наше сообщество на благо всех и сохраним почетную память о семье Ведель", – заверили жители округа Вальдсолмс.
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