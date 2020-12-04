Жители общины в центральной Германии неожиданно унаследовали имущество и пакет акций на сумму 6,2 миллиона евро после смерти соседки.

Рената Ведель вместе со своим мужем Альфредом переехала в округ Вальдсолмс в немецком городе Гессене в 1975 году, сообщает CNN.

Интересно Пенсионеры из Киева обыграли шведов в Counter-Strike

Что известно о семье Ведель

Альфред, который был "успешным и активным" на фондовой бирже, умер в 2014 году. Рената с 2016 года находилась в доме престарелых во Франкфурте. Она умерла в декабре 2019 года в возрасте 81 года.

В апреле 2020 года жителям округа сообщили, что Рената завещала им все банковские счета, акции и драгоценности. Сестра Ренаты, которая была ее кровным наследником, на тот момент также уже умерла.



Рената Ведель с мужем Альфредом / Фото округа Вальдсолмс

Эта новость шокировала местные власти. "Сначала я думал, что это просто невозможно. Думал, возможно, запятую где-то пропустили. Возможно, что-то не так", – отметил городской голова Гессена.

Заметим, что муниципалитет также унаследовал дом женщины в Вайперфельдене, от которого другие наследники отказались из-за слишком больших расходов на его содержание.

Как отреагировали наследники

Община обязана использовать наследие "для объектов и инфраструктуры общины". Местные жители предлагают потратить деньги, в частности, на велосипедные дорожки, здания и детский сад, а также на открытый бассейн и общественный транспорт.

"Мы будем с этим вести себя очень ответственно, развивать наше сообщество на благо всех и сохраним почетную память о семье Ведель", – заверили жители округа Вальдсолмс.