В одном из офисных зданий немецкого Бундестага неизвестные выцарапали запрещенную в стране свастику. Сейчас циничных хулиганов разыскивает немецкая полиция.

Заметил запрещенную символику член "Партии зеленых" Александр Кёниг, который и вызвал правоохранителей. Об этом пишет издание Die Welt.

Интересно США признали рожденных на Курилах россиян – японцами: реакция Кремля

Сегодня я ездил в офис, в Бундестаг, чтобы сделать несколько вещей, а тут кто-то нацарапал вот это на двери лифта,

– написал депутат в своем твиттере.

За дело взялась полиция, которая и расследует появление запрещенной символики. Все из-за того, что она связана с запрещенной в Германии идеологией нацизма, сторонники которой втянули Германию и весь мир в страшную войну в 1939 году.

Инцидент произошел в Якоб-Кайзер-Хаусе, а не в здании Бундестага. Это офисное здание, где ведут внесессионную работу немецкие депутаты. "Место в лифте временно обклеено", – сообщили в Бундестаге.



В немецком Бундестаге выцарапали свастику / Фото Александр Кёниг