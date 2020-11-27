Президент Владимир Зеленский заявил, что за внесение в декларации ложных данных должна быть предусмотрена уголовная ответственность. В частности, лишение свободы.

По словам Зеленского, все коррупционеры должны быть наказаны в соответствии с Законом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Внимание В НАПК настаивают на лишении свободы за ложь в декларациях

Никаких действующих покаяний и взятия на поруки не может быть,

– подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал президент

Следующим шагом должно быть восстановление закона О предотвращении коррупции.

Принципиальными являются 2 важные вещи.

Первая – необходимо "обеспечить полное восстановление проверок деклараций". Кроме того, необходимо гарантировать эффективное привлечение к административной ответственности и проведение мониторинга жизни определенных лиц. Все эти полномочия должны оставаться за НАПК.

Вторая – из-за решения КСУ власть вынуждена установить особенности процедуры проверки деклараций судей. Однако эти различия должны не мешать привлекать определенных лиц к ответственности.

Обратите внимание! 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. С тех пор украинские чиновники фактически получили право врать в декларациях. Подробнее читайте здесь.