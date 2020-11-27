Необходимо обеспечить полное восстановление проверок деклараций, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что за внесение в декларации ложных данных должна быть предусмотрена уголовная ответственность. В частности, лишение свободы.
По словам Зеленского, все коррупционеры должны быть наказаны в соответствии с Законом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Внимание В НАПК настаивают на лишении свободы за ложь в декларациях
Никаких действующих покаяний и взятия на поруки не может быть,
– подчеркнул Зеленский.
Что еще сказал президент
- Следующим шагом должно быть восстановление закона О предотвращении коррупции.
- Принципиальными являются 2 важные вещи.
- Первая – необходимо "обеспечить полное восстановление проверок деклараций". Кроме того, необходимо гарантировать эффективное привлечение к административной ответственности и проведение мониторинга жизни определенных лиц. Все эти полномочия должны оставаться за НАПК.
- Вторая – из-за решения КСУ власть вынуждена установить особенности процедуры проверки деклараций судей. Однако эти различия должны не мешать привлекать определенных лиц к ответственности.
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