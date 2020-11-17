В столице рекорд заболеваемости COVID-19 – 1 143 новых случая. Но нет ли у власти в планах ужесточить ограничения и при каких показателях будут вводить более жесткий карантин – пока не понятно.

Глава Главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан заверил, что эпидемия вышла из-под контроля. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Нужен полный локдаун

По его словам, все мероприятия, которые поддерживает правительство в Киеве и вообще в Украине, не будут эффективными без проведения соответствующих противоэпидемических методов.

Необходимо внедрить полный локдаун на 21 день. Тогда уровень заболеваемости уменьшится,

– отметил эксперт.

Рубан утверждал, что после введения локдауна на 3 недели Украина сможет уменьшить нагрузку на больницы и остановить эпидемпроцесс.

Карантин выходного дня в Киеве: что известно

По состоянию на 17 ноября 2020 года в Киеве инфицированы коронавирусом 52 642 человека. Умерли 990 больных, выздоровели – 19 126.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (164), Деснянском (155) и Днепровском (139) районах.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица будет выполнять постановление правительства по карантину выходного дня для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье киевлян.

Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала