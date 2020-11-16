С полуночи субботы 14 ноября до полуночи понедельника 16 ноября работали только продуктовые, аптеки, ветклиники и АЗС. Решение правительства, несмотря на резкую критику, вступило в силу и 20 тысяч правоохранителей пошли в рейд по украинским городам.

Как прошли первые карантинные выходные в разных городах Украины – читайте в материале журналистов 24 канала.

Читайте также Карантин выходного дня не повлияет на распространение COVID-19, – Стефанишин об отмене ограничений

Руководители некоторых городов выступили против таких мер, в частности во Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областях. Львов, к примеру, официально объявил все ближайшие выходные рабочими. Без протоколов полиции все равно не обошлось, но во Львове предпринимателям обеспечили юридическую поддержку.

Последствия

Всего за субботу – воскресенье в Украине закрыли более 2 400 заведений. Среди них торговые и заведения питания, несколько десятков ночных клубов и спортзалов.

Составили почти 2 тысячи админпротоколов.

9 уголовных производств.

Карантин выходного дня: нарушение / Инфографика 24 канала

Из-за такого противодействия премьер-министр даже созвал селекторное совещание – без председателей облгосадминистраций, но с руководителями городов.

Эксперты говорят, что такое противостояние на местах – одновременно и ответ на непродуманное решение центра, и очередная возможность укрепить собственные позиции.

Одна из ключевых мотиваций – как раз электоральная. Центральная власть в глазах общества самодискредитирует себя непутевыми, иногда бессистемными решениями,

– заявил политолог Олег Саакян.

Отмена карантина выходного дня

Недовольны таким решением и парламентарии. Еще с прошлой недели дискутируют об уместности такого карантинного мероприятия. Даже уже зарегистрировали постановление, которое должно обязать правительство пересмотреть свое решение. Впрочем будут ли голоса чтобы это отменить – политические силы не зарекаются.

"Мы тоже не против, чтобы это постановление было в повестке дня сессии, но как будет голосовать фракция – пока не знаем, будем определяться, когда будет текст", – подчеркнул председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В правительстве же настаивают, что карантин выходного дня – не такое уж и плохое решение, в противовес возможному локдауну на 3 недели. Мол, закрытие заведений на выходные должно перераспределить потоки людей на 5 рабочих дней вместо 2. А над механизмом компенсаций предпринимателям уже работают.

Что известно о карантине выходного дня