Необходимость или абсурд: чем запомнились первые карантинные выходные
С полуночи субботы 14 ноября до полуночи понедельника 16 ноября работали только продуктовые, аптеки, ветклиники и АЗС. Решение правительства, несмотря на резкую критику, вступило в силу и 20 тысяч правоохранителей пошли в рейд по украинским городам.
Как прошли первые карантинные выходные в разных городах Украины – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Руководители некоторых городов выступили против таких мер, в частности во Львовской, Днепропетровской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областях. Львов, к примеру, официально объявил все ближайшие выходные рабочими. Без протоколов полиции все равно не обошлось, но во Львове предпринимателям обеспечили юридическую поддержку.
Последствия
Всего за субботу – воскресенье в Украине закрыли более 2 400 заведений. Среди них торговые и заведения питания, несколько десятков ночных клубов и спортзалов.
- Составили почти 2 тысячи админпротоколов.
- 9 уголовных производств.
Карантин выходного дня: нарушение / Инфографика 24 канала
Из-за такого противодействия премьер-министр даже созвал селекторное совещание – без председателей облгосадминистраций, но с руководителями городов.
Эксперты говорят, что такое противостояние на местах – одновременно и ответ на непродуманное решение центра, и очередная возможность укрепить собственные позиции.
Одна из ключевых мотиваций – как раз электоральная. Центральная власть в глазах общества самодискредитирует себя непутевыми, иногда бессистемными решениями,
– заявил политолог Олег Саакян.
Отмена карантина выходного дня
Недовольны таким решением и парламентарии. Еще с прошлой недели дискутируют об уместности такого карантинного мероприятия. Даже уже зарегистрировали постановление, которое должно обязать правительство пересмотреть свое решение. Впрочем будут ли голоса чтобы это отменить – политические силы не зарекаются.
"Мы тоже не против, чтобы это постановление было в повестке дня сессии, но как будет голосовать фракция – пока не знаем, будем определяться, когда будет текст", – подчеркнул председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
В правительстве же настаивают, что карантин выходного дня – не такое уж и плохое решение, в противовес возможному локдауну на 3 недели. Мол, закрытие заведений на выходные должно перераспределить потоки людей на 5 рабочих дней вместо 2. А над механизмом компенсаций предпринимателям уже работают.
Что известно о карантине выходного дня
- Карантин выходного дня в Украине вступил в силу с 14 ноября. Его ограничения будут действовать минимум до 30 ноября.
- Украинские предприниматели протестуют против локдауна на выходные. Они убеждены, что это уничтожит бизнес.
- В некоторых городах местные власти отказались вводить жесткий карантин каждую субботу и воскресенье.
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