В Киеве 21 ноября от имени президента Зеленского почтили память Небесной Сотни. Также глава государства записал видеообращение, где поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Так, на Аллее Героев Небесной Сотни положили корзину цветов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента в фейсбуке.

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Зеленский отметил, что в течение 29 лет в Украине был ряд революций. В частности, украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека.

Непобедимым является только тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство,

– подчеркнул президент.

Что сказал президент в видеообращении

В видеообращении из "Феофании" Зеленский отметил, что ежегодно украинцы каждый день продолжают строить новую Украину, где на первом месте всегда будет стоять закон, а достоинство и свобода будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями.

Главным достижением революций Зеленский назвал "новое сознание" граждан и власти. По словам Зеленского, каждый украинец знает, что фраза "от меня ничего не зависит" – это миф.

Мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки,

– подчеркнул президент.

Также президент добавил, что каждая власть в Украине будет иметь по меньшей мере 3 напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа.

Обратите внимание! 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в этот день начался Евромайдан и студенческая революция на граните.

Смотрите видеообращение Зеленского: