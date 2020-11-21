Должны усвоить важные уроки, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
В Киеве 21 ноября от имени президента Зеленского почтили память Небесной Сотни. Также глава государства записал видеообращение, где поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.
Так, на Аллее Героев Небесной Сотни положили корзину цветов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента в фейсбуке.
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Зеленский отметил, что в течение 29 лет в Украине был ряд революций. В частности, украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека.
Непобедимым является только тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство,
– подчеркнул президент.
Что сказал президент в видеообращении
В видеообращении из "Феофании" Зеленский отметил, что ежегодно украинцы каждый день продолжают строить новую Украину, где на первом месте всегда будет стоять закон, а достоинство и свобода будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями.
Главным достижением революций Зеленский назвал "новое сознание" граждан и власти. По словам Зеленского, каждый украинец знает, что фраза "от меня ничего не зависит" – это миф.
Мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки,
– подчеркнул президент.
Также президент добавил, что каждая власть в Украине будет иметь по меньшей мере 3 напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа.
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