В Днепре 11 октября в результате мощного ливня улицы превратились в реки. Водители автомобилей вычерпывали из салонов воду, образовалась очередь на услуги эвакуаторов.

Несмотря на то, что ливень длился всего 30 минут, он успел наделать немало бед. Об этом сообщает сайт "Открытый".

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Больше всего от непогоды пострадал центр города, ливневая канализация не могла справиться с огромным количеством воды. Поэтому, улицы города быстро превратились в реки.

Многие автомобили оказались в ловушке и просто плыли по дорогам. Местные также жаловались, что из-за большого количества воды перейти дорогу было невозможно.

По информации издания, вода рекой стекала по улицам:

Воскресенской,

Короленко,

Троицкой.

Непогода в Днепре / Фото сайта "Открытый"