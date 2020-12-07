Мощная непогода наделала бед на севере Италии и Адриатическом побережье Хорватии. Из-за зимних бурь тысячи домов остались без света. Не выдержали деревья и столбы электропередач.

По предварительным подсчетам, почти 7 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает Euronews.

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Проливные дожди и снег в Италии

Непогода обрушилась на северные районы Италии в минувшие выходные. В некоторых районах Италии из-за проливных дождей и схода селевых потоков затопило подвалы домов, на помощь жителям мобилизовали спасателей. А вот автомагистраль между Южным Тиролем и Австрией пришлось перекрыть. Снегоуборочные машины не способны справиться с нагрузкой.

Центральная Италия пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями и таянием снега. Многие дороги стали непроезжими. Из-за сильных паводков эвакуировали жителей коммуны Нонантола в провинции Модена в Эмилии Романьи. Там вышла из берегов река Панаро, затопив набережную. В некоторых домах вода поднялась до полуметра,

– говорится в сообщении.

Однако, по прогнозам синоптиков, непогода окончательно не ушла. В коммуне Нонантола ожидаются дожди.

Непогода в Италии 5 – 6 декабря / Фото Getty images

Зимние бури в Хорватии

6 декабря зимние бури вызвали разрушения на адриатическом побережье Хорватии. Ветры со скоростью до 130 километров в час обрушились на города Сплит и Шибеник в центральной Далмации, перекрыв все паромные перевозки на хорватские острова.

Побережье в городках Кастели и Рогозница затопило в течение нескольких часов после проливных дождей, волны местами достигали 6 метров высотой. Несколько небольших лодок, стоявших в доках этих городов, разбились и затонули во время шторма. Спасатели рекомендовали путешественникам избегать приморских дорог.