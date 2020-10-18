В Кропивницком 17 октября сильный ветер наделал немало беды. Он сносил крыши и стены домов, а также наружные конструкции.

Последствия непогоды в Кропивницком ликвидируют 52 спасателя и 2 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Последствия мощного ливня в Кропивницком

Повреждены кровли более 100 жилых домов,

повалены около 70 деревьев,

подтоплены 4 хозяйства,

отключены 7 газораспределительных станций,

не работают 22 трансформаторные подстанции,

в селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала СОШ на площади 600 метров квадратных.

Сейчас спасатели распиливают поваленные деревья и перекрывают поврежденные крыши полиэтиленовой пленкой. Также они установили пункт обогрева для пострадавших. Воду откачивать уже перестали.

Обратите внимание! Непогода 17 октября наделала беды еще в Николаевской и Киевской областях. Без электроэнергии остались 43 населенных пункта в Черниговской, Донецкой и Кировоградской областях. Подробнее о непогоде в Кропивницком – читайте здесь.

Ликвидация последствий непогоды: видео



Спасатели распиливают поврежденные деревья / Фото ГСЧС



Пункты обогрева в Кропивницком / Фото ГСЧС





В Кропивницком ликвидируют последствия непогоды / Фото ГСЧС





Из-за непогоды в Кропивницком пострадало более сотни домов / Фото ГСЧС