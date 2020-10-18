Непогода в Кропивницком повредила более сотни домов: фото, видео
В Кропивницком 17 октября сильный ветер наделал немало беды. Он сносил крыши и стены домов, а также наружные конструкции.
Последствия непогоды в Кропивницком ликвидируют 52 спасателя и 2 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Последствия мощного ливня в Кропивницком
- Повреждены кровли более 100 жилых домов,
- повалены около 70 деревьев,
- подтоплены 4 хозяйства,
- отключены 7 газораспределительных станций,
- не работают 22 трансформаторные подстанции,
- в селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала СОШ на площади 600 метров квадратных.
Сейчас спасатели распиливают поваленные деревья и перекрывают поврежденные крыши полиэтиленовой пленкой. Также они установили пункт обогрева для пострадавших. Воду откачивать уже перестали.
Ликвидация последствий непогоды: видео
Спасатели распиливают поврежденные деревья / Фото ГСЧС
Пункты обогрева в Кропивницком / Фото ГСЧС
В Кропивницком ликвидируют последствия непогоды / Фото ГСЧС
Из-за непогоды в Кропивницком пострадало более сотни домов / Фото ГСЧС