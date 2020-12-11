Пять поездов на 1,5 часа задержались в пути из-за непогоды. Сейчас железная дорога работает в штатном режиме, но в случае значительного ухудшения погоды возможны дальнейшие задержки поездов.

Из-за сложных погодных условий вечером 10 декабря произошло обледенение токоприемников во многих регионах Украины. Железнодорожники оперативно налаживали работу по устранению последствий непогоды: оказывали вспомогательные локомотивы на замену и очищали токоприемники, информирует пресс-служба Укрзализныци.

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В результате задержались 2 поезда дальнего сообщения и 3 пригородные.

Зафиксировано задержки движения таких поездов: №88 Ковель – Новоалексеевка, №86 Львов – Новоалексеевка, поезд №6503 Коростень – Шепетовка, №6242 Фастов – Мироновка, №6037 Киев – Фастов. В среднем задержки составили до 1,5 часа,

– говорится в сообщении.

Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируема.

В то же время в Укрзализныце добавляют: в случае значительного ухудшения погодных условий возможны задержки поездов. Также необходимо принимать во внимание прогноз погоды во время планирования путешествий и организации трансфера до вокзала.

В целом к борьбе с непогодой в зимних условиях Укрзализныця подготовила почти 200 снегоочистителей и специализированных машин.

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