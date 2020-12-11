В Украине за 10 декабря зафиксировали 1435 ДТП. К сожалению, погибли 8 человек, а почти 100 получили травмы.

Непогода в Украине доставляет немало проблем, неприятностей и трагедий. Из-за гололеда на дорогах стало очень опасно. За последние сутки полиция зафиксировала большое количество ДТП. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Он отметил, что не все были готовы к изменению погодных условий – многие выехали на дорогу на летней резине.

Сколько в Украине произошло ДТП за 10 декабря

Было 1 435 сообщений о ДТП. Из которых 84 – аварии с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.

В Киеве на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП. Из которых 7 – сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека и 6 травмированы.

Вместе с тем, наблюдается уменьшение "нарушений скорости", которые зафиксированы в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3 075 и это рекордно низкий показатель.