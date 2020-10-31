"Неприемлемый": в Совете Европы раскритиковали законопроект Зеленского о КСУ
В Совете Европы раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда. Такой путь назвали неприемлемым.
В Совете Европы призвали Верховную Раду не принимать законопроект. Об этом президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и глава группы государств против коррупции Совета Европы Мартин Мрчели написали в письме, сообщает "Европейская правда".
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Что говорят в Совете Европы
В ЕС знают о конституционном кризисе в Украине и соглашаются, что нужно бороться с коррупцией в судебной системе. Однако настаивают, чтобы власть взвесила все пути выхода из этого кризиса.
Авторы письма также отметили, что важно обеспечить общественное доверие к КСУ и к другим государственным органам. Однако принятие законопроекта Зеленского они считают неприемлемым.
Почему законопроект раскритиковали
В письме отметили, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения власти. В Совете Европы добавили, что понимают вызовы, которые стоят перед Украиной. Однако призвали учесть все неблагоприятные последствия для страны при условии увольнения судей.
Мы рекомендуем вам изучить возможные альтернативные пути,
– подчеркнули президенты.
Что этому предшествовало
- Ранее КСУ признал неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, наказание для чиновников за ложь в декларациях.
- Такое решение вызвало возмущение у общества.
- Через это Зеленский созвал заседание СНБО.
- Затем глава государства подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ и обновлении состава учреждения.
- К слову, лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заверил, что обновление КСУ уже согласовали с послами стран Большой семерки.
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