Зеленский у власти уже больше, чем полтора года. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк рассказала, почему до сих пор нет посадок и в чем проблема в нашей судебной системе.

Об этом Калинюк говорила в эфире 24 канала. И рассказала, кто и почему пытается уничтожить антикоррупционные структуры.

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По ее словам, проблема заключается в том, что она есть как в системе органов Генеральной прокуратуры Украины, так и в судебной системе.

Неприкосновенные коррупционеры делают все возможное, чтобы уничтожить независимые структуры, которые собирают доказательства о коррупции и привлекают к ответственности неприкосновенных,

– рассказала Калинюк.

Также она объяснила на примере, как это происходит сейчас. Например, у судьи сейчас проходят слушания по "Роттердам+" – так называемой схеме хищений миллиардов гривен из карманов налогоплательщиков олигархом Ахметовым.

"Гепрокурор Венедиктова, к сожалению, не захотела продвигаться дальше по этому делу. Также есть доказательства, как это дело пытались "слить", хотя НАБУ продвигает это дело", – пояснила эксперт.

Что не так с судебной реформой?

Судебная реформа также застряла, подчеркнула Калинюк. Поскольку уже почти год нет органов судейского самоуправления, которые бы назначали новых судей. А эту реформу заблокировал Высший совет правосудия.