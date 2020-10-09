В Беларуси с 12 по 16 октября состоятся военные учения "Нерушимое братство" – совместные с Россией. Всего в них примут участие более 700 человек.

В них примут участие контингенты государств – членов ОДКБ, сообщает Минобороны Беларуси.

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А также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

Что такое ОДКБ? Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Страны намерены привлечь более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотники. Представители Международного Комитета Красного Креста будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей.

В ходе учений будет осуществляться подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Кроме этого, предусмотрена отработка практических действий подразделений КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира.

Ранее Украина и США провели масштабные военные учения в Черном море. Подробнее – читайте здесь.