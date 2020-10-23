Харьков и еще 4 района и 1 город области вошли в красную карантинную зону, которая заработает с 26 октября. При этом в области решили разрешить работу кинотеатров и спортивные тренировки.

Работу кинотеатров и тренировки спортсменов разрешат на неделю с 26 октября. Впоследствии местные власти пересмотрят свое решение. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

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Увидим тенденции и динамику (заболеваемости – 24 канал), если мы позволим кинотеатрам поработать. Можем в следующий раз пересмотреть это решение,

– заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Заметим, работу кинотеатров в Харьковской области запретили 19 октября. Теперь им разрешат работать только при условии четкого соблюдения всех карантинных норм.

В области также разрешили проводить учебно-тренировочную работу спортсменов, входящих в состав национальных сборных.

Как на открытие кинотеатров на Харьковщине отреагировал Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов поддержал такое решение. По его словам, адаптивный карантин установлен для того, чтобы находить баланс. Кроме того, мировая практика позволяет работу кинотеатров во время карантина, если они соблюдают все требования.

Думаю, что мы разрешим их работу – с учетом 50% наполненности. У них немного владельцев, они все гарантируют соблюдение всех правил,

– заметил министр.

Обратите внимание! По состоянию на 23 октября коронавирусом на Харьковщине заразились 31 595 жителей области. Из них 487 больных умерли, а 6 340 – уже выздоровели. За сутки 22 октября COVID-19 обнаружили у еще 693 человек.