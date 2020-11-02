Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 30 октября восстановило доступ к реестру электронных деклараций должностных лиц. В то же время ведомство до сих пор не может проверять информацию, потому что лишено такого права из-за решения Конституционного суда от 27 октября.

НАПК с весны 2020 года выявило недостоверные сведения в декларациях должностных лиц на 497 миллионов гривен. Все благодаря тому, что ведомство имело полномочия сохранять, проверять и обнародовать декларации чиновников. Об этом сообщили на странице в фейсбуке НАЗК.

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Коррупционеры получили "зеленый свет" врать в декларациях, ведь НАЗК фактически не сможет это проверить. Сотни недобросовестных чиновников избегут ответственности,

– подчеркнули в ведомстве.

Агенство отметило важность электронного декларирования, ведь оно является прозрачной подотчетностью публичной службы. Благодаря декларациям можно увидеть, совпадает ли официальный размер доходов чиновника с его фактическим образом жизни. Если НАЗК видит, что данные не совпадают – принимает меры.

По данным НАЗК, е-декларирование – не единственное, что остановилось вследствие решения КСУ.

На что еще повлияло решение КСУ

Из-за скандального решения КСУ вся антикоррупционная система оказалась под угрозой.

Суд поставил под вопрос проверку отчетов политических партий, что крайне важно после избирательного процесса.

Остановились механизмы разоблачения конфликта интересов у должностных лиц.

Теперь невозможно выявлять коррупцию на государственных предприятиях.

Обратите внимание! 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса. Она предусматривала уголовное наказание за ложные данные в е-декларациях. Подробнее о скандальном решении суда – читайте здесь.