Издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Здесь это объясняют тем, что решение суда по иску лидера ОПЗЖ и адвоката писателя Виктора Медведчука еще не вступило в силу. Поэтому Vivat имеет на это право. Ранее некоторые магазины заявляли, что новых поступлений не будет.

Продавцы заявляли, что книга – запрещена

Об этом в фейсбуке написал сам Вахтанг Кипиани. Также он выложил скриншот уведомления.

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Говорится о магазине "Форзац" на интернет-платформе Rozetka. Те в комментарии покупателям заявили, что у них закончились остатки вышеупомянутой книги. А о новых поступлениях, то, по их словам, "по решению суда она запрещена к печати, поэтому тиражи больше печатать не будут".

Журналисты 24 канала связались с представителями "Форзаца". Те объяснили, что утром к ним стали обращаться многие с просьбой заказать книгу. Однако у них был небольшой остаток последнего тиража.

Его, конечно, не могло хватить на всех желающих. Издательство сообщило только после 11:30, что имеет планы на новый тираж,

– говорят в "Форзаце".

В то же время продавец заверил, что новый тираж книги, когда он появится, у них можно будет купить.

Книгу все же напечатают

И Вахтанг Кипани, и издательство Vivat заявляют, что новый тираж книги напечатают. Предыдущий раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов. Всего было распространено 19 900 книг.

"Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право", – подчеркнула директор по маркетингу издательства Екатерина Аврамчук.

Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров. А стоить книга будет, как и раньше, – 260 гривен. Пока же можно сделать предзаказ, но только в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани.

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Что этому предшествовало