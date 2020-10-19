Несмотря на победу Медведчука в суде: вскоре появится новый тираж книги Кипиани о Стусе
Издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Здесь это объясняют тем, что решение суда по иску лидера ОПЗЖ и адвоката писателя Виктора Медведчука еще не вступило в силу. Поэтому Vivat имеет на это право. Ранее некоторые магазины заявляли, что новых поступлений не будет.
Продавцы заявляли, что книга – запрещена
Об этом в фейсбуке написал сам Вахтанг Кипиани. Также он выложил скриншот уведомления.
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Говорится о магазине "Форзац" на интернет-платформе Rozetka. Те в комментарии покупателям заявили, что у них закончились остатки вышеупомянутой книги. А о новых поступлениях, то, по их словам, "по решению суда она запрещена к печати, поэтому тиражи больше печатать не будут".
Журналисты 24 канала связались с представителями "Форзаца". Те объяснили, что утром к ним стали обращаться многие с просьбой заказать книгу. Однако у них был небольшой остаток последнего тиража.
Его, конечно, не могло хватить на всех желающих. Издательство сообщило только после 11:30, что имеет планы на новый тираж,
– говорят в "Форзаце".
В то же время продавец заверил, что новый тираж книги, когда он появится, у них можно будет купить.
Книгу все же напечатают
И Вахтанг Кипани, и издательство Vivat заявляют, что новый тираж книги напечатают. Предыдущий раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов. Всего было распространено 19 900 книг.
"Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право", – подчеркнула директор по маркетингу издательства Екатерина Аврамчук.
Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров. А стоить книга будет, как и раньше, – 260 гривен. Пока же можно сделать предзаказ, но только в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани.
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Что этому предшествовало
- В 2018 году из сценария фильма "Запрещенный" о Василии Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. По словам участников съемок, продюсерам звонили "из администрации Медведчука" и требовали убрать сцену суда над поэтом. После скандала съемочная группа фильма решила доснять удаленную сцену суда с участием адвоката Стуса.
- В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство Vivat удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража.
- Медведчук апеллирует к праву на уважение чести и достоинства, неприкосновенность деловой репутации.
- После решения суда в издательстве Vivat решили его обжаловать.