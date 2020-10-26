Национальная полиция Украины начала расследование из-за работы несовершеннолетних на "всеукраинском опросе", проведенном по инициативе президента Владимира Зеленского. Известно, что самой молодой волонтерке было всего 11 лет.

Об этом на брифинге сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, пишет 24 канал.

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Правоохранители проверят, давали ли родители всех несовершеннолетних волонтеров согласие на работу во время "всеукраинского опроса". Клименко отметил, что далеко не у всех были соответствующие документы.

По его информации, дети 14-18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Поэтому на родителей молодой 11-летней волонтерки полиция составила протокол.

Инцидент произошел в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Девочка предлагала ответить на "5 вопросов от президента" на выходе из избирательного участка №681420.

Часть несовершеннолетних, участвовавших в опросе, возможно, и являются несовершеннолетними, но они были без документов,

– добавил глава Нацполиции.

Несовершеннолетние и "всеукраинский опрос" Зеленского

Факты участия несовершеннолетних в опросе публиковали пользователи соцсетей. В разных областях Украины дети работали волонтерами или даже получали бланк для ответов на вопросы.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова объяснила что опрос является добровольным, поэтому участие в нем детей регламентируется законом "О волонтерской деятельности". То есть, волонтерами могут быть люди в возрасте от 14 лет.

Отметим, что по подсчетам, на около 45% участков волонтеров не было. Больше всего опросов проводилось на участках на юге, а на западе – на около трети.