На родителей несовершеннолетних волонтеров, которые в разных городах Украины проводили всенародный опрос, составят админпротоколы. Так, координатор опроса заявил, что детей возле участков оставляли их родители, которые и должны были быть интервьюерами.

Случаи с привлечением детей к проведению опроса называют единичными. Об этом сообщил координатор всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" Артем Гагарин на своей фейсбук-странице.

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Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать интервьюерами, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай и несколько неподтвержденных, информация сейчас проверяется,

– отметил он.

Гагарин добавил, что такой поступок со стороны родителей – безответственный и опасный для самих детей. Он уточнил: за такое поведение на родителей составят админпротокол.

Заметим, что из ряда украинских городов поступали сообщения о том, что в опросе Зеленского в качестве интервьюеров участвовали несовершеннолетние.

16-летние девушки проводили опрос в Киеве, 14-летний парень – в Одессе. А в Хмельницком интервьюером была 11-летняя девочка.

Как проводили опрос Зеленского: видео 24 канала

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5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала