Альтернативы формуле Штайнмайера пока нет. Поэтому в Трехсторонней контактной группе убеждены, что нужно продолжать процесс переговоров.

Надо сделать все, чтобы урегулирование произошло политическим способом. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью ТСН.

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Я лично не считаю это (формулу Штайнмайера – 24 канал) изменой... Сейчас другой альтернативы просто нет,

– отметил Костин.

По словам политика, те, кто призывает не продолжать переговорный процесс не понимают последствий. Кроме того, Костин добавил, что, когда наступил режим "тишины" на Донбассе, общество тоже считало это "предательством".

"Я не думаю, что переговоры и в том числе действие этого закона на постоянной основе, если будет достигнуто политическое урегулирование и пройдут свободные выборы, это какая-то измена", – подытожил Костин.

Что предусматривает формула Штайнмайера