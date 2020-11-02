В Раде предлагают восстановить механизм е-декларирования без исключения для судей. Это означает, что уже вскоре работу антикоррупционных органов могут возобновить. Однако нет гарантии, что КСУ не заблокирует и этот документ.

Такое мнение в эфире 24 канала высказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко. Она добавила, что такие решения суд провозглашал неоднократно.

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Что означает этот законопроект

Как пояснила нардеп, в Верховной Раде хотят восстановить те нормы, которые Конституционный Суд отменил. А также дать определенный срок Кабмину, чтобы внести корректировки для полного соответствия Конституции.

Однако никаких гарантий нет, что Конституционный Суд не "снесет" и это решение ВР. То есть, учитывая последние решения КСУ, они могут заблокировать что угодно,

– отметила Янченко.

Поэтому просто восстановить антикоррупционные законы – недостаточно. Нужно разрешить кризис, который сложился в Конституционном суде.

Что было раньше

Нардеп также напомнила, что еще в феврале 2019 года КСУ отменял ответственность за незаконное обогащение. Тогда НАБУ вынужденно закрыли 66 уголовных дел. Норму закона восстановили, однако Конституционный Суд во второй раз отменяет ответственность за незаконное обогащение, а вместе с тем – всю систему е-декларирования.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала