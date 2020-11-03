Депутаты от оппозиционных платформ заявили, что закон о языке якобы дискриминирует русскоязычных. Однако в законе нет положений, которые могут задеть другие нацменьшинства.

Почему закон о языке сверхважен для Украины и должен ли Конституционный Суд вообще рассматривать его конституционность, рассказала соавтор закона Ирина Подоляк. Об этом экс-нардеп говорила в эфире 24 канала.

Важно КСУ не отменит закон о языке, – Зеленский

О механизмах урегулирования

По ее словам, этот закон не касается никаких других языков, кроме государственного – украинского. Подоляк считает, что Министерство культуры Украины должно было бы давно разработать законопроект о правах нацменьшинств. Это прямо предусмотрено переходным положением закона о языке. И все это время должен быть диалог с нацменьшинствами.

Поэтому механизм один – над законопроектом о правах нацменьшинств надо работать, собирать их, считает экс-нардеп.

Но я понимаю, что власть хочет только нравиться. А для этого надо удовлетворять всех. Но никаких правовых оснований ожидать, что КСУ отменил бы этот закон, – у нас нет. КСУ и так поставили под холодный душ,

– отметила Подоляк.

И добавила, что надо понимать – не все довольны законом О государственном языке. Его многие "торпедировали", даже не с российской стороны. Однако если закон будут пытаться отменить, тогда будут революционные настроения.

Справка. Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу на закрытом заседании 27 октября 2020 года. И так же с подачи депутатов, которые подписались и под обращением относительно закона о языке. Многие эксперты говорили о том, что следующим может стать именно закон О государственном языке. Пока власть ищет конституционные пути, как остановить КСУ.

"В Украине очень нивелировалось понятие репутации. Когда я инициировала еще тот законопроект, мы понимали, что пророссийские силы очень прочные в Украине, поэтому очень следили, чтобы этот законопроект соответствовал нормам Конституции", – подытожила Подоляк.

КСУ может отменить закон о языке: кратко

3 ноября в 10:00 состоится закрытое заседание Конституционного Суда Украины. Обсуждать будуть дело о конституционности закона О функционировании украинского языка как государственного.

Как известно, насчет этого закона в КСУ обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва.

Стоит отметить, что в основном среди этих депутатов были представители фракции "Оппозиционного блока". Большинство из них – члены фракции ОПЗЖ, которая есть в Раде.

Общество начало живо обсуждать этот вопрос, ведь 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины так же на закрытом заседании отменил антикоррупционную реформу. Это произошло также по представлению нардепов от ОПЗЖ.



Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала