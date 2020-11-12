Конституция Украины, а также целый ряд законов не определяют, как действовать в ситуации, когда заболел президент. Поэтому в Украине необходимо регламентировать временную передачу полномочий.

Если человек, занимающий определенную должность, заболел, то в Украине и других странах действует институт временного исполнения обязанностей. Об этом сообщил научный сотрудник института государства и права Николай Сирый в эфире 24 канала.

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Впрочем, если говорить о самом высоком уровне должностных лиц, то здесь возникает конституционно-правовая позиция. Как отметил Сирый, когда президент из-за состояния здоровья не способен выполнять свои обязанности, то это должен делать председатель парламента.

Справка. У Владимира Зеленского 9 ноября 2020 года обнаружили коронавирус. Президент находится на самоизоляции под наблюдением врачей и работает из дома. Подробнее о состоянии главы государства – читайте здесь.

Однако, по словам Сирого, такое может произойти только в экстренной ситуации, а ее пока нет. Если говорить о парламенте, то в соответствии с Конституцией и регламентом Рады основную роль выполняет ее председатель Дмитрий Разумков. Но его могут заменить. В частности, первый заместитель проведет сессию Рады, если ее глава болен.

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Как отметил Сирый, если говорить о президенте, то ситуация немного "подвешенной". Сейчас все привыкли, что президент работает вместе со своим офисом и соответственно это учреждение также обеспечивает работу главы государства.

"Но если президент заболел и эта болезнь затрудняет коммуникацию, тогда возникает определенная сложность", – добавил Сирый.

Обратите внимание! В Верховной Раде с начала пандемии каждый шестой депутат заболел COVID-19. В общем вирусом заразились 75 депутатов. Подробнее об этом – читайте здесь.