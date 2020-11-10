Проводить досрочные выборы в Верховную Раду сейчас не собираются. В "Слуге народа" пока не видят причин для этого.

Так, оснований для роспуска парламента нет. Об этом сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, сообщает 24 канал.

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Наша позиция партийная – пока нет никаких оснований для перевыборов досрочных в Верховную Раду,

– подчеркнул Арахамия.

Почему возникли такие предположения

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента. Однако только в том случае, если возникнет политический коллапс на фоне скандала с Конституционным Судом. Зеленский отметил, что парламентарии должны поддержать законопроект об увольнении судей КСУ.

О каком законопроекте идет речь