Елена Кондратюк, которая сейчас исполняет обязанности председателя ВРУ, объяснила, почему парламент не будет рассматривать законопроекты для решения конституционного кризиса. По ее словам, для этого "нет политической воли".

Елена Кондратюк исполняет обязанности председателя Верховной Рады, пока болеют COVID-19 спикер Разумков и первый вице-спикер Стефанчук. 17 ноября в эфире "Свободы слова" она говорила о том, пишет 24 канал, почему ВРУ не рассматривал и не рассмотрит вопросы, связанные с конституционным кризисом.

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Сейчас, к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, который бы касался как возвращения к электронному декларированию, так и уголовной ответственности или реконструкции КСУ,

– сказала Кондратюк.

По ее словам, состоялись консультации между руководителями всех фракций и групп по этим вопросам. В итоге создали рабочую группу, "куда вошли представители всех фракций и политических групп и руководители трех комитетов".

Депутаты хотят выработать 3 базовые законопроекта:

О возвращении электронного декларирования;

О восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование;

Об изменениях, которые касаются всей деятельности Конституционного Суда Украины.

Напомним, 16 ноября эту группу предлагал создать спикер парламента Дмитрий Разумков.