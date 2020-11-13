Самопровозглашенный президент Беларуси не исключает возможности диалога с представителями оппозиции. Однако Лукашенко решительно против своего общения с участниками акций протеста.

Лукашенко готов говорить с оппозиционерами

Свою позицию Лукашенко сообщил во время встречи с белорусскими и международными обозревателями. Об этом сообщает Белта.

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Нет темы для разговора. У меня в Беларуси хватает не только "протестунов", но и оппозиционеров. Вы не путайте протестующих с оппозиционерами. Ничего подобного. Но они здесь. Вы понимаете, они здесь. И я с ними даже в СИЗО говорю,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко говорит, что ему не о чем говорить с Тихановской

Сейчас, отметил самопровозглашенный президент, продолжается диалог на низком и среднем уровнях. По переговорам с самой лидером оппозиционных сил – Светланой Тихановской, то Лукашенко не знает, о чем с ней можно разговаривать.

О чем я могу говорить с человеком, который уговаривал, просил меня: помогите мне уехать из Беларуси, дети там. Она заранее в Литву отправила детей. Поехала туда и делает все во вред Беларуси,

– ответил на вопрос Лукашенко.

Главное о последних событиях в Беларуси

Еще с августа продолжаются протесты в Беларуси против фальсификаций во время президентских выборов.

Оппозиция создала Координационный совет, однако большинство членов его президиума были вынуждены уехать за границу, либо находятся под арестом.

Сама Тихановская выехала в Литву сразу после выборов. Оппозиционерка отметила, что сделала это под давлением.

Действия силовиков на акциях стали значительно жестче. Да, во время акции 8 ноября задержали около 1000 человек.

12 ноября умер активист Роман Бондаренко. Его во дворе собственного дома избили неизвестные в масках.

ЕС резко осудил убийство Бондаренко.

Как прокомментировал гибель Романа Бондаренко Александр Лукашенко можно прочитать здесь.