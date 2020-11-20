Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое язвительное заявление относительно ситуации в стране. Он уточнил, что процессы, происходящие в Беларуси, нельзя назвать революцией.

Так, Лукашенко отметил, что протестующие якобы с воскресенья по воскресенье придумывают все новые и новые лозунги. Об этом он заявил на встрече с коллективом завода "Гомсельмаш", информирует БЕЛТА.

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Нет революции без лозунгов. Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет,

– коротко отрезал самопровозглашенный лидер Беларуси.

В то же время он назвал оппозиционеров, уехавших из Беларуси "беглецами" и отметил, что за границей они живут роскошной жизнью.

"Эти беглецы мутят через телеграм-каналы людей, они же живут там (за границей – 24 канал) роскошно. А те, которые здесь ходят, это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в 5 – 6 раз больше, чем на "Гомсельмаш". Они пытались сделать мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили", – добавил Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз рассказал истории о НАТО и Западе, которые якобы "хотели изувечить Беларусь" или даже ворваться на ее территорию.

Лукашенко также добавил, что считает бело-красно-белые флаги, с которыми выходят протестующие, символикой фашизма.

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Интересно, что в конце октября Лукашенко сделал другое, противоречивое новому, заявление. Согласно ему, "организаторы протестов" в Беларуси действуют "по методичке цветных революций" и вроде "готовы к радикальным действиям".

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