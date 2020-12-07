В ноябре 2020 года Pfizer первой среди других компаний обнародовала предварительную оценку своей вакцины от COVID-19 – эффективность составляет 95%. Есть и другие кандидаты – Moderna и AstraZeneca – они тоже показали хорошие предварительные результаты.
Что известно о первой потенциальной вакцине от COVID-19 и важно ли, кто победит в этой погоне, если на кону жизнь людей. Подробнее об этом – в программе "Корпорации мира" на
24 канале.
Читайте первую часть
Почему Pfizer отказалась предоставлять препараты для смертельных инъекций: история успеха компании Компенсации от Pfizer и отзыв лекарств
В 2007 году Нигерия потребовала от Pfizer выплатить 7 миллиардов долларов компенсации. Все из-за неудачного испытания лекарств, что привело к смерти 200 детей. Антибиотик Troyan от менингита на нигерийцах тестировали еще в середине 1990-х. Участники эксперимента, которым удалось выжить, получили физические и умственные отклонения. В Pfizer же уверяли: при исследованиях ничего не нарушали. Непросто оказалось и выбить компенсацию.
В 2009 году Министерство юстиции США оштрафовало Pfizer на сумму более 2 миллиардов долларов. Компенсация – крупнейшая в истории медицины. Поплатились за сокрытие свойств и активный маркетинг 4 препаратов. Среди которых и противоартритный Bextra. При продвижении продуктов приписывали неприсущие им свойства и навязывали пациентам препараты через врачей. Те выписывали медикаменты без острой надобности.
Само же Bextra еще в 2005 году пришлось отозвать с американского рынка из-за рисков сердечных приступов и инсультов. Были и более удачные решения с маркетинговой точки зрения. 4 года назад Pfizer запретила использовать свои препараты для вынесения смертных приговоров, которые до сих пор легальны в по меньшей мере 25 американских штатах.
Это фармацевтические компании. Они производят лекарства, потому что верят, что их применят на пользу общества. Они не заинтересованы в публичном объявлении информации о том, что препараты используют для казни людей. Они имеют полное право быть обеспокоенными,
– рассказал адвокат Марк Джордж.
Долгая смерть Клейтона Локетта
Обвинение в жестокости метода подтверждает и случай в Оклахоме. 6 лет назад там тестировали новый секретный препарат. Оказаться он должен был в крови Клейтона Локетта, которого к смертной казни приговорили за групповое изнасилование и убийство 19-летней девушки.
Но после введения средства что-то пошло не так. Зрелище шокировало свидетелей, наблюдавших за вынесением приговора – работникам тюрьмы даже пришлось закрыть шторы.
Клейтон Локкет / Скриншот
Сердце Локетта
перестало биться аж через 43 минуты. Обычно после аналогичной процедуры смерть наступает через 1–2 минуты. О гуманности смертной казни судить не нам. Но состав препарата, введенного Локетту, до сих пор неизвестен, как и истинные причины неудачной казни.
Вакцина от COVID-19 / Фото Getty Images
Изготавливают препарат совместно с немецкой компанией BioNTech. Другие кандидаты –Moderna и AstraZeneca – тоже показали хорошие предварительные результаты.
Вакцины и Moderna, и Pfizer обе используют абсолютно новую технологию, между ними есть различия и заключаются они в формулах и дозировке. Эти вакцины схожи, но они изготовлены по-разному и соответственно могут по-разному работать в разных средах.
Если коротко: людям вводят части генетического кода вируса, таким образом тренируя иммунную систему организма.
Обратите внимание
Мы опаздываем: Pfizer изготовит вдвое меньше доз вакцины, чем планировала
Как происходит тестирование
► Во время
первого этапа вакцину тестируют на небольшой группе здоровых добровольцев, чтобы убедиться, что она безопасна для большего количества людей.
► Во время следующей,
второй фазы вакцину дают нескольким сотням человек, высчитывая при этом оптимальную ее дозировку и мониторят потенциальные риски.
► К
третьему этапу привлекают тысячи добровольцев и контролируют безопасность вакцины и собственно то, насколько она эффективна
Moderna на третьем этапе исследования раздала вакцину около 30 тысячам людей. Половина из них получили настоящее лекарство, остальные – плацебо без всякого эффекта. Испытание – слепое, поэтому ни врачи, ни добровольцы не будут знать, кто получил настоящую вакцину. Что же касается сроков, то обычно третий этап тестирования длится от 1 до 3 лет. Правда, пандемия заставила значительно ускориться.
Из различий между вакцинами различных компаний – метод хранения и транспортировки. Вакцину Pfizer нужно хранить при температуре не менее -70°C по Цельсию. Moderna же остается дееспособной и при -20 градусах.
Над этим еще работают, но как они собираются транспортировать эту вакцину в Африку или Индию, или даже в клиники, которые не имеют специального оборудования для хранения? Это всех нас значительно ограничит,
– считает доктор Зубин Дамания.
Что же касается прогнозов относительно победителей вакцинной гонки: неважно, кто первым дойдет до финишной прямой, поскольку в начале поставки вакцины будут очень ограниченными.
Предварительно первые в списке вакцинации медработники, которые непосредственно борются с пандемией, и люди из зоны повышенного риска инфицирования. А вот молодежи, скорее всего, вакцины придется ждать дольше. Но несмотря на утешительные прогнозы что-то разработчики вакцин до сих пор умалчивают.
Важно
В следующем году от коронавируса планируют вакцинировать 50% украинцев
До того, как мы введем вакцину в человеческие организмы и будем иметь какой-то эффект, лучше нам и дальше делать все, что мы должны были делать с самого начала. Соблюдать дистанцию, носить маску, когда невозможно социально дистанцироваться, и обязательно мыть руки. В противном случае – существует риск не дождаться любой вакцины.