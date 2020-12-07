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Читайте первую часть Почему Pfizer отказалась предоставлять препараты для смертельных инъекций: история успеха компании

Компенсации от Pfizer и отзыв лекарств

В 2007 году Нигерия потребовала от Pfizer выплатить 7 миллиардов долларов компенсации. Все из-за неудачного испытания лекарств, что привело к смерти 200 детей. Антибиотик Troyan от менингита на нигерийцах тестировали еще в середине 1990-х. Участники эксперимента, которым удалось выжить, получили физические и умственные отклонения. В Pfizer же уверяли: при исследованиях ничего не нарушали. Непросто оказалось и выбить компенсацию.

В 2009 году Министерство юстиции США оштрафовало Pfizer на сумму более 2 миллиардов долларов. Компенсация – крупнейшая в истории медицины. Поплатились за сокрытие свойств и активный маркетинг 4 препаратов. Среди которых и противоартритный Bextra. При продвижении продуктов приписывали неприсущие им свойства и навязывали пациентам препараты через врачей. Те выписывали медикаменты без острой надобности.

Само же Bextra еще в 2005 году пришлось отозвать с американского рынка из-за рисков сердечных приступов и инсультов. Были и более удачные решения с маркетинговой точки зрения. 4 года назад Pfizer запретила использовать свои препараты для вынесения смертных приговоров, которые до сих пор легальны в по меньшей мере 25 американских штатах.

Это фармацевтические компании. Они производят лекарства, потому что верят, что их применят на пользу общества. Они не заинтересованы в публичном объявлении информации о том, что препараты используют для казни людей. Они имеют полное право быть обеспокоенными,

– рассказал адвокат Марк Джордж.