Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи о своем вероятном уходе с должности. Так, он отметил, что имеет конструктивные, рабочие отношения с президентом Зеленским. А вот нардепов, которые распространяют информацию о его отставке, он обвинил в том, что они "причастны к тому состоянию медицины, в котором она находится сейчас".

Заметим, что о вероятной предстоящей отставке Степанова заговорил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он намекнул, что соответствующее решение уже согласовано и в Офисе Президента, и в Кабмине. Более того – больничный, на который пошел министр, якобы является подтверждением предстоящего увольнения. Степанов в эфире одного из украинских телеканалов поспешил прокомментировать такие слухи, пишет 24 канал.

Ранее У Зеленского согласовали отставку главы Минздрава Степанова, – нардеп

"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с президентом Украины. Сегодня было селекторное совещание, которое проводил Владимир Александрович, поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", – сказал он.

Степанов также прокомментировал заявление Железняка о том, что якобы есть необходимое количество голосов в парламенте для его увольнения.

Железняк и вообще фракция "Голос" – это "серьезный" источник информации, и у меня свое отношение к этой партии, к этой фракции, некоторым ее членам, тем более многие из членов этой партии имеют отношение к тому состоянию медицины, в котором она находится сейчас... Разумеется, я для них неудобный министр, и поэтому они, мне кажется, начали инициировать мою отставку уже на следующий день после моего назначения,

– подытожил министр без всякой конкретики.

Ранее в профильном комитете Рады, несмотря на заявления Железняка и волонтера Сухоруковой, говорят, что не рассматривали тему увольнения главы Минздрава. Соответствующего вопроса на повестке дня в парламенте пока нет.

Что предшествовало этой ситуации:

Министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября получил положительный тест на коронавирус. Следовательно, сейчас чиновник находится на самоизоляции.

Уже 16 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Офисе Президента и Кабмине согласовали отставку главы Минздрава Максима Степанова. По его словам, еще 13 ноября в Кабинете министров подписали документ, который начнет процесс увольнения министра, из-за чего он начал экстренно искать голоса против собственной отставки.

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