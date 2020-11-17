Невозможно отменить быстро: в "Голосе" прокомментировали постановление о карантине выходного дня
В Верховной Раде хотят отменить карантин выходного дня. Депутаты уже подготовили соответствующее представление. В "Голосе" же аргументируют тем, что такое решение правительства нецелесообразное и непродуманное. Однако сделать это быстро не удастся.
Такое мнение высказал народный депутат из "Голоса" Ярослав Юрчишин. В эфире 24 канала он отметил, что поддерживает отмену карантина выходного, но на это нужно время.
К теме Карантин выходного дня не повлияет на распространение COVID-19, – Стефанишин об отмене ограничений
И подчеркнул, что парламент должен хотя бы как-то реагировать на такое решение. Но в такой короткий период возможности отмены решения Кабинета министров нет.
Если и есть возможность, то это надо делать через закон. А для этого надо минимум неделя,
– подчеркнул Юрчишин.
Варианты решения
Но есть простой путь, как заметил нардеп. И это постановление, которое обращает внимание Кабмина на нецелесообразность жестких и непродуманных мер. Он пояснил, что бизнес легче всего может приспособиться к карантинным условиям – дистанция, маски и дезинфекция в большинстве ресторанов есть на должном уровне.
"Самым целесообразным шагом была бы отмена этого дурацкого выходного дня и принятие адекватных мер. Собственно об этом и постановление. Но решение должен принять Кабмин", – сказал Юрчишин.
Что известно о вероятности отмены карантина выходного дня?
- Карантин выходного дня ввели на 3 недели с 14 ноября. В субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. В частности, работают только продуктовые магазины, АЗС, аптеки, банки, почта и заведения, готовящие еду на вынос. Предприниматели недовольны ограничениями и протестуют против отмены карантина.
- В Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.
- Поэтому парламент будет рекомендовать Кабмину отменить ограничения. Вероятно, нардепы рассмотрят постановление 17 ноября.
Поделиться новостью