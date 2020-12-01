Ни ярмарок, ни новогодних праздников: мэр Житомира рассказал о локдауне в городе
В Житомире не будут проводить местные празднования к Новому году. В городе украсят елку, однако ни ярмарок, ни других соответствующих мероприятий – не будет. В то же время город готов соблюдать ограничения по локдауну на зимние праздники.
Если ситуация в стране сложная – жесткий карантин нужно вводить, однако экономика локдаун не выдержит. Об этом в эфире 24 канала сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин.
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Мэр города отметил, что бизнес, который готовился к новогодним праздникам, будет иметь огромные убытки, и 8 тысяч гривен не смогут компенсировать потери.
Также мэр Житомира отметил, что локдаун надо было вводить с начала декабря, как это сделали в Европе. Сейчас соответствующие ограничения не эффективны в Украине, потому что люди их не соблюдают, сказал он.
Решение о карантине выходного дня
Сергей Сухомлин отметил, что локдаун выходного дня – непонятное решение, которое не даст никаких результатов. Он был категорически против соответствующих ограничений в выходные. В то же время Сухомлин сообщил, что статистика по заболеваемости в сутки в городе – вызывает много вопросов.
Мы сделали тестирование среди работников всех школ Житомира. Оказалось, что 40% людей либо переболели, либо уже болеют – и это гораздо больше, чем официальная статистика,
– сказал мэр города.
По его словам, принимая во внимание соответствующие цифры, расчеты и решения местных властей, вероятно, были бы совсем другими.
Вероятный локдаун в Украине: коротко
- 30 ноября в Офисе Президента состоялось совещание, на котором глава Минздрава Максим Степанов озвучил предложение ввести карантин со 2 января, чтобы дать предпринимателям "закрыть год".
- В то же время в СМИ появилась информация, что карантин планируют ввести с 23 декабря по 15 января.
- В ноябре правительство ввело карантин выходного дня в надежде избежать полного локдауна.
- Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии рассказал, что в правительстве ведут переговоры о введении "интеллектуального" локдауна.
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