В пропрезидентской партии "Слуга народа" считают, что решение Конституционного суда об отмене декларирования является провокационным. В то же время оно привело к кризису. Поэтому "слуги народа" предложили варианты выхода из сложившейся ситуации.

Заявление "Слуги народа" касаемо решения КСУ

Соответствующее заявление "Слуга народа" обнародовала в фейсбуке. В политсиле отмечают, что глубокий кризис в Украине спровоцировал именно нынешний состав КСУ.

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Под угрозой уничтожения – практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Есть также проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и нашей способностью сохранять внутреннюю стабильность. А это жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией,

– отметили в "Слуге народа".

По их словам, такая бы ситуация не возникла, если бы судьи КСУ:

руководствовались в своей деятельности принципами добропорядочности и обоснованности принятия решений,

избегали конфликта интересов,

стремились защищать Конституцию от незаконных посягательств.

"Решение КСУ по закону о предотвращении коррупции можно признать только ничтожным. Это откровенное спасение коррупционеров и полное разрушение доверия общества к конституционной юрисдикции", – говорят "слуги народа".

Кроме того, добавляют представители партии, на очереди у этих судей – уничтожение Высшего антикоррупционного суда. Очевидно, что такое решение уже готовят и вышеупомянутое категорически недопустимо.

Что для решения ситуации предлагают в "Слуге народа"

В "Слуге народа" предлагают три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда:

Или судьи КСУ добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа.

Или судьбу судей и "их ничтожных решений" решит улица.

Или Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный Пезидентом законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".

Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным,

– констатируют в "Слуге народа".

В то же время здесь призвали всех ответственных и проукраински настроенных нардепов вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов. Поэтому просят парламентариев поддержать инициативу президента и таким образом восстановить доверие украинцев к конституционному судопроизводству.

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